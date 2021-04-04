Darbe imalı bildiriye soruşturma

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır."

Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

İşte darbe imalı bildiriye siyasilerden tepki açıklamaları;

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin ve temsilcilerinin vesayet heveslilerine asla geçit vermeyeceğini belirterek "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."

Adalet Bakanı Gül: "Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin bekasını korumanın, demokrasiye saygıdan ve hukuka bağlılıktan geçtiğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vesayet muhiplerinin heveslerinin en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kaldığını, millet olarak unutamayacakları bir ders verdiklerini vurgulayarak "Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin.

Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."

TBMM Başkanı Şentop emekli amirallerin "darbe çağrışımlı bildirisine" tepki gösterdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki göstererek "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler." dedi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka." ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vesayetçilerin bir daha asla demokrasiye zarar veremeyeceğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de milli iradeye ayar verme devrinin çoktan kapandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: "Rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad edeceklerini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."