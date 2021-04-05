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İmzacı emekli amirallere gözaltılar başladı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, imzacılardan Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek'in gözaltına alındığı öğrenildi.
 05 Nisan 2021 07:33
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- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiri hakkında Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir."

Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemlerinin usulünce yerine getirildiği belirtilen açıklamada, soruşturmaya, deliller ışığında çok yönlü devam edildiği vurgulandı.

- Gözaltına alınan ve Emniyet'e çağırılan isimler

Öte yandan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın gözaltına alındığı, 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a tebligat yapıldığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA İKAMET EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametleri İstanbul'da bulunan emekli amiraller Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk'ü gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da ikamet eden ancak yaş durumları nedeniyle haklarında gözaltı kararı verilmeyen emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a, evlerindeki arama el koyma işlemi sonrası, emniyete müracaat ederek ifade vermeleri için tebligat yapıldı.
Memurlar.Net
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