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Yargıtay'dan sonra Danıştay'da emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi

Danıştay Başkanlığı, hukuk ve demokrasiye aykırı girişimleri çağrıştıran ifade ve üslup ile devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesinin, demokrasiye ve hukuk devletine zarar verdiğini bildirdi.
 05 Nisan 2021 12:54
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Danıştay Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet organları ile bunların görev ve yetkilerinin neler olduğunun Anayasa ve kanunlarda gösterildiği belirtildi.

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, Türk milletinin bu egemenliğini yetkili organları eliyle kullandığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk ve demokrasiye aykırı girişimleri çağrıştıran ifade ve üslup ile devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesi, demokrasiye ve hukuk devletine zarar vermektedir. Yakın geçmişte hukuka ve demokrasiye darbe vurmak isteyenler, bugün yargı mercileri önünde hukuka uygun şekilde yargılanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurum ve değerlerine, temel hak ve özgürlüklere yönelik bu tür girişimlere karşı, yargı kurumları hukukun üstünlüğünün ve demokratik değerlerin korunması yönünde üzerine düşeni, yargı yetkisini kullandığı millet adına yasalara uygun olarak yerine getirmeye devam edecektir."
Anadolu Ajansı
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