Yargıtay'dan sonra Danıştay'da emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi
|05 Nisan 2021 12:54
|+Aa- Yazdır
Danıştay Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet organları ile bunların görev ve yetkilerinin neler olduğunun Anayasa ve kanunlarda gösterildiği belirtildi.
Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, Türk milletinin bu egemenliğini yetkili organları eliyle kullandığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hukuk ve demokrasiye aykırı girişimleri çağrıştıran ifade ve üslup ile devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesi, demokrasiye ve hukuk devletine zarar vermektedir. Yakın geçmişte hukuka ve demokrasiye darbe vurmak isteyenler, bugün yargı mercileri önünde hukuka uygun şekilde yargılanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurum ve değerlerine, temel hak ve özgürlüklere yönelik bu tür girişimlere karşı, yargı kurumları hukukun üstünlüğünün ve demokratik değerlerin korunması yönünde üzerine düşeni, yargı yetkisini kullandığı millet adına yasalara uygun olarak yerine getirmeye devam edecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta termal kamera ele geçirildi
30 Mart 2021 10:08
|30 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Mart 2021 00:01
|600 bin TL değerinde Bitcoin makinesi çalan şüpheli yakalandı
29 Mart 2021 21:46
|'Anne Taksi' hizmeti annelere ve hamilelere kolaylık sağlıyor
29 Mart 2021 12:56
|Zabıta, kara yolunda gördüğü Türk bayrağını yerde bırakmadı
27 Mart 2021 12:56
|Tunceli'de sağanak ve dolu taşkına yol açtı
24 Mart 2021 12:23
|Cinsel saldırıda bulunan sahte alternatif tıp uzmanına dava açıldı
24 Mart 2021 12:13
|Diyarbakır'da açılan kurslarda 6 dilde eğitim veriliyor
20 Mart 2021 20:11
|Denizlerden geçen yıl 11 ton maske ve eldiven toplandı
20 Mart 2021 11:59
|18 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
18 Mart 2021 00:05