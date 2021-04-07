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Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak

Meclis'te görüşmelerine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre bir kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturmasına tabi tutulmayacak.
 07 Nisan 2021 07:46
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Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak

TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Kanun teklifinde yer alan, güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi.

Yapılan düzenleme sonrası kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında kaldı.

Güvenlik soruşturması kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Memurlar.Net
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