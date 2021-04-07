Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor

CEMRE NUR KARACA

Türkiye'de yaş meyve sebze piyasası alarm veriyor. Alıcı bulunamayan tonlarca patates, soğan elma ve limon alıcı bulunamadığı için depolarda çürüyor. Üreticiler geçtiğimiz yıl sebze ihracatının yasaklanması, restoranların sınırlı hizmet vermesi ve turizm sektöründe de yarım kapasite çalışılmasından kaynaklı ürünlerin piyasaya fazla geldiğini söylüyor.

Bloomberght'nin haberine göre; Döngünün bir diğer yüzü ise üretici ürününü tarladan zararına satarken tüketici de bir türlü ucuz sebzeye ulaşamıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, geçtiğimiz yıl yapılan sebze meyve ihracatındaki yasaklar bu yıl ürünlerin depoda kalmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Baki Remzi Suiçmez " Patates, soğan elma ve limon ürünlerinde geçtiğimiz yıl ihracat yapılamadığı için depolarda kalmış durumda. 950 bin ton Limon üretimi bulunuyor bunun yaklaşık 520 bin tonunu iç piyasada tüketiyoruz. Bu da demek oluyor ki 400 bin ton ihraç edilmezse depolarda çürüyecek. Elmaya gelecek olursak yıllık 3 milyon 600 bin civarı elma üretimimiz bulunuyor. Bunun yurt içi tüketimi 2 milyon 600 bin civarında. Bu da demek oluyor ki 1 milyon ton ihracat yapılması gerekiyor yoksa yine çürümeye terkedilecek. Aslında tüm üretim fazlası olan sebzelerdeki sorun ortak. Bu noktada sebze ve meyve ihracatının önünü açmak gerekiyor bu kısır döngüyü her sene yaşıyoruz. Ya piyasada ürün kalmıyor ya da fazla kalıp çürüyor." açıklamalarında bulundu.

Suiçmez, " Tüketicinin uygun fiyatlı sebze bulamasının bir diğer sebebi de marketlerin bu noktada tekelleşmesi. Zincir marketlerinin en azından bu arz fazlası olan ürünleri alması gerekiyor. Burada hem çiftçi hem de tüketici mağdur oluyor ve iyi bir planlama yapılması gerekiyor." dedi.

500-700 bin ton soğan depolarda çürüyor

Soğan üreticisi Celalettin Çelik yeşillenen ve çürüyen soğanların yaklaşık 500 ila 700 bin ton arasında olduğunu söyledi. Çelik, pandeminin yarattığı navlun krizinin sebze meyve ihracatını da urduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Limanlardan konteynerler boş döndü ihracat yapamadık. Geçtiğimiz yıl pandemiyle beraber hizmet sektörü de durma noktasına geldi. Dolayısıyla da ürünler depolarda kaldı. Soğuk hava depolarındaki bekleyen ürünlerin maliyetleri çok daha fazla. 500 - 700 bin ton arasındaki soğan yeşillendi ve çürüdü. Bu durum hem biz üreticilerin belini büküyor hem de israf oluyor. Burada doğru bir planlama yapılması şart. Ayrıca depo ücretlerini ve bu ürünlerin aylarca depolarda kaldığını düşünürsek maliyetler çok daha fazla yükseliyor." açıklamalarında bulundu