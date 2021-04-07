1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor

Patatesin yanında alıcı bulunamayan tonlarca soğan, elma ve limon da depolarda çürümeye terk edildi
 07 Nisan 2021 19:52
+Aa- Yazdır
Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor

CEMRE NUR KARACA

Türkiye'de yaş meyve sebze piyasası alarm veriyor. Alıcı bulunamayan tonlarca patates, soğan elma ve limon alıcı bulunamadığı için depolarda çürüyor. Üreticiler geçtiğimiz yıl sebze ihracatının yasaklanması, restoranların sınırlı hizmet vermesi ve turizm sektöründe de yarım kapasite çalışılmasından kaynaklı ürünlerin piyasaya fazla geldiğini söylüyor.

Bloomberght'nin haberine göre; Döngünün bir diğer yüzü ise üretici ürününü tarladan zararına satarken tüketici de bir türlü ucuz sebzeye ulaşamıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, geçtiğimiz yıl yapılan sebze meyve ihracatındaki yasaklar bu yıl ürünlerin depoda kalmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Baki Remzi Suiçmez " Patates, soğan elma ve limon ürünlerinde geçtiğimiz yıl ihracat yapılamadığı için depolarda kalmış durumda. 950 bin ton Limon üretimi bulunuyor bunun yaklaşık 520 bin tonunu iç piyasada tüketiyoruz. Bu da demek oluyor ki 400 bin ton ihraç edilmezse depolarda çürüyecek. Elmaya gelecek olursak yıllık 3 milyon 600 bin civarı elma üretimimiz bulunuyor. Bunun yurt içi tüketimi 2 milyon 600 bin civarında. Bu da demek oluyor ki 1 milyon ton ihracat yapılması gerekiyor yoksa yine çürümeye terkedilecek. Aslında tüm üretim fazlası olan sebzelerdeki sorun ortak. Bu noktada sebze ve meyve ihracatının önünü açmak gerekiyor bu kısır döngüyü her sene yaşıyoruz. Ya piyasada ürün kalmıyor ya da fazla kalıp çürüyor." açıklamalarında bulundu.

Suiçmez, " Tüketicinin uygun fiyatlı sebze bulamasının bir diğer sebebi de marketlerin bu noktada tekelleşmesi. Zincir marketlerinin en azından bu arz fazlası olan ürünleri alması gerekiyor. Burada hem çiftçi hem de tüketici mağdur oluyor ve iyi bir planlama yapılması gerekiyor." dedi.

500-700 bin ton soğan depolarda çürüyor

Soğan üreticisi Celalettin Çelik yeşillenen ve çürüyen soğanların yaklaşık 500 ila 700 bin ton arasında olduğunu söyledi. Çelik, pandeminin yarattığı navlun krizinin sebze meyve ihracatını da urduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Limanlardan konteynerler boş döndü ihracat yapamadık. Geçtiğimiz yıl pandemiyle beraber hizmet sektörü de durma noktasına geldi. Dolayısıyla da ürünler depolarda kaldı. Soğuk hava depolarındaki bekleyen ürünlerin maliyetleri çok daha fazla. 500 - 700 bin ton arasındaki soğan yeşillendi ve çürüdü. Bu durum hem biz üreticilerin belini büküyor hem de israf oluyor. Burada doğru bir planlama yapılması şart. Ayrıca depo ücretlerini ve bu ürünlerin aylarca depolarda kaldığını düşünürsek maliyetler çok daha fazla yükseliyor." açıklamalarında bulundu
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muharrem öğretmen hak arama mücadelesiyle örnek oldu
07 Nisan 2021 20:24		 Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği
07 Nisan 2021 19:11
Teslim edilmeyen telefonun ücretini faturaya yansıttılar!
07 Nisan 2021 19:10		 Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi
07 Nisan 2021 18:41
Aile hekimi, mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 18:35		 Uzmanlardan 'korona' uyarısı: Nezleyi taklit etse de hala öldürücü
07 Nisan 2021 18:31
Şehit pilotun şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı
07 Nisan 2021 18:27		 Meteoroloji uyardı: Bu illere nisanda kar yağacak
07 Nisan 2021 17:30
Gümüşhane ormanlarını kadın ormancılar koruyor
07 Nisan 2021 17:20		 Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek
07 Nisan 2021 16:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı21:26 - Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor21:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak21:07 - Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti21:04 - Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor21:01 - Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
20:48 - SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi20:30 - TCMB Başkanı, Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı20:29 - Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti20:24 - Muharrem öğretmen hak arama mücadelesiyle örnek oldu20:09 - Tayvanlı genç, cemaat bulma uygulaması 'Wahdapp'ı geliştirdi20:07 - 'Emektar polisler' göreve ilk günkü heyecanla devam ediyor
20:05 - Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor19:52 - Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor19:47 - Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı19:45 - HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı19:30 - AK Partili Öztürk: 2021 yılının daha iyi olacağını görüyoruz
19:28 - 23 avukatın DHKP/C üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ön izleme 2
malumatfuruş 2
tek geçmek 1
insicam 1
ev ekonomisi 2
asteroid 1
ramazan pidesi 4
Kahvaltı 1
pelikan 1
story atmak 5
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam