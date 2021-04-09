Pakdemirli: Patates ve soğanı çiftçiden alıp, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vereceğiz
|09 Nisan 2021 10:36
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"ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BEDELSİZ DAĞITILACAK"
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde: "Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır.
Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir.
Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır.
TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır.
Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup mübarek Ramazan Ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır.
Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan
üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden
olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak
bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"
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