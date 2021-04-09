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Acun'dan Beşiktaşlı isme sert sözler

Acun Ilıcalı, kendisine sosyal medyadan Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesinde yapılması planlanan Erzurumspor Gecesi'ni ertelemesiyle ilgili tweet atan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'a sert sözlerle yanıt verdi.
 09 Nisan 2021 16:22
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Acun'dan Beşiktaşlı isme sert sözler

Acun Ilıcalı'dan Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar'a sosyal medya üzerinden sert sözler

Acun Ilıcalı, memleketinin takımı olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "Erzurumspor Gecesi" adı altında bir dayanışma organizasyonu düzenleneceğini duyurmuştu. Ancak Ilıcalı daha sonra, Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesinde yapılması planlanan bu organizasyonu Beşiktaşlı dostlarının yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi adına pazartesi gününe ertelenmesine karar verdiklerini duyurmuştu.

Bu erteleme kararının duyurulmasının ardından Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş'tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" şeklinde bir tweet atmıştı.

ACUN ILICALI SERT YANIT VERDİ

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın bu tweet'i sonrasında Acun Ilıcalı sert bir şekilde sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ilıcalı twitter hesabından "Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik'ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş'ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş'a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş'a klavyen dışında benim Fenerbahçe'ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir" dedi.
Memurlar.Net
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