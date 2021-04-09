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Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire ağır yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden hemşire, yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine uçtu. Kazada ağır yaralanan hemşire Konya'ya sevk edildi.
 09 Nisan 2021 20:42
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Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire ağır yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitimi işten evine gitmek için 41 GP 401 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Genç hemşirenin kullandığı otomobil stabilize yolda seyrederken kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu. Evin duvarına da çarpan otomobil ters döndü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı hemşire hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Nişanlı olan genç hemşirenin Ramazan Bayramı'ndan sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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