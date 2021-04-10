1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu ailesinin acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti. 77 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
 10 Nisan 2021 00:43
+Aa- Yazdır
İmamoğlu ailesinin acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Havva Kaya'nın cenazesi, Pazar günü Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

"İBB ailesi olarak başsağlığı ve sabir dileriz"

Ongun, paylaşımında "11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır. İBB ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

Bir süredir tedavi görüyordu

1944 doğumlu 77 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, annesi Havva Kaya'yı kaybeden Dilek İmamoğlu'nu telefonla aradığı öğrenildi. Havva Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başhekim Surel: Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak yatak kapasitemiz var
10 Nisan 2021 00:17		 Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı
10 Nisan 2021 00:08
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti
09 Nisan 2021 23:20		 Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı mesajları
09 Nisan 2021 22:59
Zabıta memuru, koronavirüsten hayatını kaybetti
09 Nisan 2021 22:49		 Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronadan vefat etti
09 Nisan 2021 20:57
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı
09 Nisan 2021 20:53		 Vaka ve vefat sayısı bugün artmadı
09 Nisan 2021 20:28
Kıyı şeridi ile sahillerde her yere iskele yapılamayacak
09 Nisan 2021 19:57		 Elektrik kesintisi yüzünden 3 gündür derslere giremiyorlar
09 Nisan 2021 19:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:51 - İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor00:43 - İmamoğlu ailesinin acı günü00:39 - Pfizer, çocuklara korona aşısı yapılması için harekete geçti00:27 - Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler00:18 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir fakülte kuruldu00:17 - Başhekim Surel: Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak yatak kapasitemiz var
00:10 - MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı00:08 - Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı00:02 - 10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı23:20 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti22:59 - Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı mesajları
22:49 - Zabıta memuru, koronavirüsten hayatını kaybetti22:47 - Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında çocuklarla bir araya geldi22:40 - Bakan Selçuk: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar iki sene fark atıyor22:36 - ATAK'a kadın pilot: Polis hava ekibi güç kazandı22:28 - Hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
22:25 - 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir fakülte kuruldu
Başhekim Surel: Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak yatak kapasitemiz var
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı
Pfizer, çocuklara korona aşısı yapılması için harekete geçti
10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bileşen 1
emare 1
yanlış 1
bilenmek 1
zevkler ve renkler tartışılmaz 3
emekçi 2
odaklanmak 1
maaile 4
memurlar net editörleri 1
Bugün bana yarın sana 3
SON İLANLAR
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
Osmaniye Toprakkale Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Çavdarhisar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyön 1 İşçi Alacak
İstanbul Çevre Yönetimi Geçici 380 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Iğdır İl Çevre Hizmetleri Birliği 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam