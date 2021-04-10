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MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, işletmelerde mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı daha fazla öğrencinin beceri eğitimi alabilmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Değişiklik ile usta öğretici başına öğrenci sayısında artışa gittik. Bu kapsamda 12 yerine 40 öğrenci için en az bir usta öğretici görevlendirilmesi yönünde bir değişiklik yaptık. Böylece bir usta öğretici olan işletmelerde daha fazla öğrenci işletmelerde beceri eğitimi alabilecek"
 10 Nisan 2021 09:54
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MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), işletmelerde mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı daha fazla öğrencinin beceri eğitimi alabilmesine olanak sağlayan yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, bir usta öğretici bulunan işletmelerde beceri eğitimi alabilen öğrenci sayısı 12'den 40'a yükseltildi.

Bakanlık, geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin lise diploması alabilmeleri ile ilgili yapılan iyileştirme sonunda mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 62 arttı.

MEB, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitim kapasitesini artırmak için yeni bir düzenleme daha yaptı. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 135. maddesinde mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimleri için 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletmenin en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirme zorunluluğu bulunuyordu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "12" ibaresi "40" olarak değiştirildi. Böylece bir usta öğretici bulunan işletmelerde 40 öğrenci beceri eğitimi alabilecek.

- "Usta öğretici eğitimi ile ilgili olarak ilk kez uzaktan eğitim imkanı sağladık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için son 3 yılda çok sayıda düzenlemeyi ve projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Özellikle mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Özer, bu konuda ilk olarak mesleki eğitim merkezi mezunlarının lise diploması alabilmeleri amacıyla esnek bir yapı kurarak iyileştirme yaptıklarını hatırlattı.

Bu iyileştirme sonrasında mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısında yüzde 62 artış yaşandığını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Mesleki eğitim merkezlerindeki mesleki eğitim haftada 4 gün işletmelerde veriliyor. Öğrenciler sadece bir gün okula geliyorlar. Dolayısıyla işletmeler ile birlikte yürütülen bir eğitim. Bu konuda en büyük sıkıntılardan bir tanesi, işletmelerde yeterince usta öğretici bulunmamasıydı. Bu durum mesleki eğitime devam edebilecek öğrenci sayısını kısıtlıyordu. Usta öğretici sayısını artırabilmek için ilk olarak usta öğretici eğitimi ile ilgili bir iyileştirme yaptık. Usta öğretici eğitimi ile ilgili olarak ilk kez uzaktan eğitim imkanı sağladık. Bu eğitimler şu anda başarılı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile de usta öğretici başına öğrenci sayısında artışa gittik. Bu kapsamda 12 yerine 40 öğrenci için en az bir usta öğretici görevlendirilmesi yönünde bir değişiklik yaptık. Böylece bir usta öğretici olan işletmelerde daha fazla öğrenci beceri eğitimi alabilecek."
Anadolu Ajansı
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