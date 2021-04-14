MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi
Milli Eğitim Bakanlığı, esnek çalışmaya dair usul ve esasları yürürlüğe koydu
|14 Nisan 2021 16:51
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