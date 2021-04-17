İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur cevabı: Kem söz sahibine aittir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü, müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği "Hiç oldum" türküsünün klibi geçen günlerde Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı. Müzisyen Erkan Oğur da söz konusu türküye kopuzla eşlik etti.

Ancak Erkan Oğur, kendisini ait hissettiği sol mahallenin baskıları sonrasında "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben solcu, devrimci birisiyim" demişti.

ŞÜKRİYE TUTKUN: HANİ MÜZİK EVRESELDİ

Erkan Oğur'un bu açıklamasına sanatçı Şükriye Tutkun tepki göstermiş "Devletle ilgili görevine saygınız olmayabilir, akademik kariyerine de, ama müzisyenin bir müzisyene bu şekilde yanıt vermesi çok kırıcı. Halk müziğine gönül vermiş bir müzisyen olarak bu davranıştan ötürü İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum. Politik görüşüne bakmaksızın sanatçı kişiliğinden dolayı Erkan Oğur ile çalışabilecek kadar müziksever, ama müziğin evrensel olduğunu savunan solcu dostlarımız, sırf politik görüşü sebebiyle kendi ülkesinin müzik insanına kıyabiliyor. Müzik hani evrenseldi? " demişti.

KALIN: KEM SÖZ SAHİBİNİNDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Şükriye hanım. Mesajınızı şimdi gördüm. Bu inceliğiniz karşısında saygıyla eğiliyorum. Kem söz sahibinindir. Kötüler kendi karanlığında kalmaya mahkümdur. Siz sağolun, var olun" dedi.