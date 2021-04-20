Polisler görev başında iftar yapıyor
11 ayın sultanı Ramazan'da polisler, hem görevli olduğu bölgenin güvenliğini sağlıyor hem de ibadetlerini yerine getiriyor.
|20 Nisan 2021 21:03
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında, sağlık çalışanları kadar polisler de mesai yapıyor.
Polis ekipleri, hem Ramazan ayında oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor hem de görevli olduğu bölgenin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor.
GÖREV BAŞINDA İFTAR
İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler, görev başlarında Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen kumanyanın yanı sıra eşlerinin hazırladıkları yemeklerle iftarlarını açıyor.
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