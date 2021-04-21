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6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede Bakan atamalarının yanı sıra rektör ve il müdürü atamaları da yer aldı
 21 Nisan 2021 01:43
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6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye Rektör ataması yaptı. Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Orhan UZUN, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Mutlu TÜRKMEN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Harun ÇİFTÇİ, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Mehmet Hakkı ALMA atandı.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/193
Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ, yeni kurulan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya YANIK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat BİLGİN Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/194
Diyanet işleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince Bayram YILMAZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/195
Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kil JÇ. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince merkeze alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/196
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afşin Burak BOSTANCI atanmıştır.

Karar: 2021/197
Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Suat ÜNAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/198
Kültür ve Turizm Bakanlığı Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin AYDIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ncı maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/199
Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal SÖNMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/202
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof, Dr. Nihat HATİPOĞLU yeniden seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/203
Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
21 Nisan 2021

21/4/2021 TARİHLİ VE 2021/203 SAYILI KARARIN EKİ
LİSTE
ADI-SOYADI ATAMA YAPILAN ÜNİVERSİTE
Prof Dr. Orhan UZUN---------- Bartın Üniversitesi Rektörü
Prof Dr. Mutlu TÜRKMEN----- Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof Dr. Harun ÇİFTÇİ--------- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü
Prof Dr. Mehmet Hakkı ALMA- Iğdır Üniversitesi Rektörü

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Atilla ARKAN atanmıştır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER atanmıştır.

Memurlar.Net
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