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Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile çekilmiş fotoğrafına ilişkin açıklama yaptı.
 22 Nisan 2021 15:38
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Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum

2 milyar dolar değerinde kripto para ile Tayland'a kaçtığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilmiş fotoğraf gündeme geldi.

Sosyal medyaya düşen fotoğrafla ilgili tartışmalar üzerine Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

Eski vekil Feyzi Başaran paylaştı

Bir dönem Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan, eski AK Parti milletvekili Feyzi İşbaşaran, Faruk Fatih Özer'in kapattığı Instagram hesabında daha önce paylaştığı fotoğrafı kişisel Twitter hesabından yayınladı.

İşbaşaran sözkonusu fotoğrafı "Ne tesadüf değil mi? -2 milyar dolarla yurtdışına kaçan kripto paracı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile nasıl da rahat görüşebiliyor! - Sayın Bakan, binlerce genç küçük yatırımcının paraları gitti. İstifa ediniz lütfen!" yorumuyla paylaştı.

ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

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Memurlar.Net
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