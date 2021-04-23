Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
|23 Nisan 2021 00:59
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Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik 23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Karar Sayısı: 3901
Ekli "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin
14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "sağlık personeli" ibaresinden sonra
gelmek üzere "ile Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde
görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkraya ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir."
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4~ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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