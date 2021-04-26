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Kabine toplantısı başladı: Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, ramazan ayının geri kalanında ve bayramda hangi tedbirlerin uygulanacağına karar verilecek.
 26 Nisan 2021 15:51
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Kabine toplantısı başladı: Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılıyor.

Öncelikli gündem yine koronavirüs

Toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Toplantıda COVID-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Bakan Koca sunum yapacak

İki haftalık süre yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.

Ek tedbirler alınacak mı? Yoksa tam kapanma mı olacak?

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Aşılamada 21 milyona yaklaşıldı

Ve koronavirüs aşısı. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve BionTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik 5 aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

Bakan Akar, operasyonlarla ilgili bilgilendirme yapacak

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacağı tahmin ediliyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5 1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması da toplantıda ele alınacak.

Toplantıdan çıkan sonuçları Erdoğan duyuracak

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.
TRT
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