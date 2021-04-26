İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
|26 Nisan 2021 19:54
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Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
18 NİSAN'DA AÇIKLANAN 10-16 NİSAN VERİLERİ İSE ŞÖYLE;
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|192,54
|Adıyaman
|200,01
|Afyon
|417,01
|Ağrı
|389,96
|Aksaray
|388,41
|Amasya
|423,26
|Ankara
|567,88
|Antalya
|324,57
|Ardahan
|269,34
|Artvin
|250,15
|Aydın
|274,87
|Balıkesir
|496,34
|Bartın
|519,65
|Batman
|182,50
|Bayburt
|601,88
|Bilecik
|525,79
|Bingöl
|271,15
|Bitlis
|186,33
|Bolu
|504,13
|Burdur
|274,81
|Bursa
|502,41
|Çanakkale
|838,89
|Çankırı
|394,43
|Çorum
|467,25
|Denizli
|232,39
|Diyarbakır
|143,60
|Düzce
|567,88
|Edirne
|536,83
|Elazığ
|300,70
|Erzincan
|632,17
|Erzurum
|555,73
|Eskişehir
|535,87
|Gaziantep
|287,89
|Giresun
|706,23
|Gümüşhane
|333,80
|Hakkari
|150,79
|Hatay
|239,74
|Iğdır
|348,71
|Isparta
|351,35
|İstanbul
|854,75
|İzmir
|335,09
|Kahramanmaraş
|239,09
|Karabük
|435,11
|Karaman
|364,43
|Kars
|351,32
|Kastamonu
|522,88
|Kayseri
|517,92
|Kırıkkale
|444,92
|Kırklareli
|721,80
|Kırşehir
|399,52
|Kilis
|354,36
|Kocaeli
|679,88
|Konya
|538,57
|Kütahya
|427,44
|Malatya
|540,59
|Manisa
|326,62
|Mardin
|95,00
|Mersin
|208,91
|Muğla
|250,91
|Muş
|153,00
|Nevşehir
|463,34
|Niğde
|407,65
|Ordu
|528,24
|Osmaniye
|292,22
|Rize
|508,19
|Sakarya
|414,52
|Samsun
|481,90
|Siirt
|123,84
|Sinop
|445,35
|Sivas
|402,90
|Şanlıurfa
|104,24
|Şırnak
|55,04
|Tekirdağ
|772,20
|Tokat
|416,65
|Trabzon
|353,74
|Tunceli
|318,78
|Uşak
|240,10
|Van
|104,49
|Yalova
|638,65
|Yozgat
|388,93
|Zonguldak
|578,82
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