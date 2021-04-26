1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
 26 Nisan 2021 19:54
+Aa- Yazdır
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

18 NİSAN'DA AÇIKLANAN 10-16 NİSAN VERİLERİ İSE ŞÖYLE;

İl Adı Sayı
Adana 192,54
Adıyaman 200,01
Afyon 417,01
Ağrı 389,96
Aksaray 388,41
Amasya 423,26
Ankara 567,88
Antalya 324,57
Ardahan 269,34
Artvin 250,15
Aydın 274,87
Balıkesir 496,34
Bartın 519,65
Batman 182,50
Bayburt 601,88
Bilecik 525,79
Bingöl 271,15
Bitlis 186,33
Bolu 504,13
Burdur 274,81
Bursa 502,41
Çanakkale 838,89
Çankırı 394,43
Çorum 467,25
Denizli 232,39
Diyarbakır 143,60
Düzce 567,88
Edirne 536,83
Elazığ 300,70
Erzincan 632,17
Erzurum 555,73
Eskişehir 535,87
Gaziantep 287,89
Giresun 706,23
Gümüşhane 333,80
Hakkari 150,79
Hatay 239,74
Iğdır 348,71
Isparta 351,35
İstanbul 854,75
İzmir 335,09
Kahramanmaraş 239,09
Karabük 435,11
Karaman 364,43
Kars 351,32
Kastamonu 522,88
Kayseri 517,92
Kırıkkale 444,92
Kırklareli 721,80
Kırşehir 399,52
Kilis 354,36
Kocaeli 679,88
Konya 538,57
Kütahya 427,44
Malatya 540,59
Manisa 326,62
Mardin 95,00
Mersin 208,91
Muğla 250,91
Muş 153,00
Nevşehir 463,34
Niğde 407,65
Ordu 528,24
Osmaniye 292,22
Rize 508,19
Sakarya 414,52
Samsun 481,90
Siirt 123,84
Sinop 445,35
Sivas 402,90
Şanlıurfa 104,24
Şırnak 55,04
Tekirdağ 772,20
Tokat 416,65
Trabzon 353,74
Tunceli 318,78
Uşak 240,10
Van 104,49
Yalova 638,65
Yozgat 388,93
Zonguldak 578,82
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlar: Tam kapanma Türkiye'yi rahatlatacak bir adım
26 Nisan 2021 21:28		 Vaka sayıları açıklandı: 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı
26 Nisan 2021 20:32
Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
26 Nisan 2021 19:55		 Erdoğan tarihi skandal deyip, gerçeği anlattı
26 Nisan 2021 19:14
Bursa Büyükşehir'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına açıklama
26 Nisan 2021 19:04		 CHP'li Öztrak: Biden'ın açıklamasını hiç bir surette kabul etmiyoruz
26 Nisan 2021 18:12
İYİ Parti'den, Biden'ın 'soykırım' açıklamasına tepki
26 Nisan 2021 17:48		 AK Partili Çelik: KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir
26 Nisan 2021 17:27
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
26 Nisan 2021 15:46		 Deva Partili isim HDP'ye 'Umarım soyunuz tükenir' dedi sonra özür dileyip sildi
26 Nisan 2021 15:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi21:28 - Uzmanlar: Tam kapanma Türkiye'yi rahatlatacak bir adım21:20 - Thodex soruşturmasında gözaltındaki 62 kişi serbest bırakıldı21:10 - Ağrı'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 12 yaralı21:04 - Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı artan ve düşen iller20:49 - Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
20:32 - Vaka sayıları açıklandı: 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı20:25 - Eşini av tüfeğiyle öldüren Melek İpek'e tahliye20:20 - Yüz yüze eğitime ara verildi, dönem sınavları ertelendi20:09 - Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirasını kaptırdı19:58 - Şehirlerarası seyahat izne bağlandı19:55 - Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
19:54 - İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı19:27 - Trendyol'un 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor19:25 - Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuğun 4 yıla kadar hapsi istendi19:14 - Erdoğan tarihi skandal deyip, gerçeği anlattı19:10 - Sıfır aldığı cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı
19:04 - Bursa Büyükşehir'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor
Tam kapanmayı savunan bakanlıklar var, son kararı Erdoğan verecek
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamirat 3
su arıtma cihazı 4
Iban numarası 1
sülün osman 3
otomatik 1
partal atmak 2
dolar 2
kuşa dönmek 5
yerel disk d'ye dalıp gitmek 1
gözü gibi bakmak 2
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 engelli işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 14 eski hükümlü alacak
SPK 40 personel alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam