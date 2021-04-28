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Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti

Bartın Valiliği sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, vali yardımcısı imzasıyla gönderilen ve soruşturma açılacağına dair maksadını aşan ifadelere yer veren yazının geri çekildiğini açıkladı
 28 Nisan 2021 12:20
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Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti

Memurlar.net'te 23 Nisan'da yer alan haberde, Bartın Vali yardımcısı imzasıyla ildeki tüm kurumlara gönderilen bir yazıya yer verilmişti. Resmi yazıda; tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin herhangi bir şekilde temaslı veya pozitif olmaları durumunda, durumlarının sorgulanmasını, gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılması istemişti.

Bartın Valisi Sinan Güner bugün bir açıklama yaparak vali yardımcısı imzasıyla gönderilen ve soruşturma açılacağına dair maksadını aşan ifadelere yer veren yazının geri çekildiğini belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA
Memurlar.Net
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