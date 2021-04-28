Bakan Soylu açıklamıştı! 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
|28 Nisan 2021 22:59
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, "İstanbul'da bugün katliam önlendi" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul'da 21 günlük kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK'lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylemin son anda önlendiği ifade edilirken, olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Polis, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başladı. Zanlılardan R.A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu emniyet kuvvetlerince yakalandı. Otogar içerisine kaçan İ.Z. isimli şahıs ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak ele geçirildi.
Bomba imha ekiplerince sırt çantası incelendiğinde yaklaşık 5 kilogram civarında patlamaya hazır 4 adet uzaktan komutalı 2 adet zaman ayarlı olmak üzere toplam 6 adet plastik patlayıcı ele geçirildi.
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