Tam kapanmada ilk gün... Meydanlar sessizliğe büründü
Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü
|30 Nisan 2021 09:55
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Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kadıköy ve Üsküdar meydanları yerini sessizliğe bıraktı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 29 Nisan itibariyle başladı. Vatandaşların kısıtlama başlamadan önce İstanbul'dan göç etmesinin ardından meydanlar sessizliğe büründü.
Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı.
Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.
Anadolu yakasında boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi.
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