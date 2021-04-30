Talimata rağmen bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada "Bütün sağlık çalışanlarının muafiyeti var" demişti. Ancak uygulamada kolluk kuvvetleri bugün bazı yerlerde sağlık personeline ceza kesti.
|30 Nisan 2021 14:19
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bütün sağlık çalışanlarının muafiyeti var" demişti. Ancak dün son dakika yapılan düzenlemeler nedeniyle sorunlar oluştu.
Sorun yaşayanlardan birisi de sağlık personeli oldu. Sağlık personeli, daha önceki dönemlerde, sadece kurum kimlik kartıyla işe gidebiliyordu.
Kolluk kuvvetleri bazı yerlerde "görev belgesi" olmadığı için sağlık personeline tutanak tutup, ceza yazdı. Görevlerine giderken cezayla karşılaşan sağlık personeli yaşanan sorunun çözülmesini talep etti.
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