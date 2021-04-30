Polis, görevini yaparken ses ve görüntü kaydı alanları engelleyecek
|30 Nisan 2021 19:46
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Emniyet Genel Müdürlüğü, yayımladığı genelge ile kolluk personelinden kamusal alanda görevlerini yaparken ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesini istedi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, polisleri kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtildi.
Karara gerekçe olarak "özel hayatın gizliliğinin ihlali" gösterildi ve ses ve görüntü kaydı alınmasının, kolluk personelinin görevini yapmasını engellediği öne sürüldü.
'Yayınlanan görüntülerin olayı her zaman tüm yönleriyle yansıtmayabileceğine' dikkat çekilen genelgede "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim" ifadeleri yer aldı.
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