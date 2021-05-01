Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

İstanbul'da tam kapanma uygulamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

Sabah saatlerinde Mecidiyeköy Meydanı'na gelen gruplar ara sokakları kullanarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, tam kapanma tedbirleri kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti.

Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

- Dolmabahçe'den Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale

Öte yandan Dolmabahçe'den Taksim Meydanı'na doğru ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak ilerleyen Umut-Sen'e bağlı bir grup, İnönü Caddesi üzerinde bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.

Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler, yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri, gruptaki 14 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Taksim Meydanı başta olmak üzere, bazı meydan ve caddelerde polis ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bulundu.

Polis ekiplerince durdurulan araçların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla uygulanan tam kapanma kapsamında gerekli evrak kontrolleri yapıldı.

Taksim'de de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı ve araç geçişlerine izin verilmedi. Meydandaki güvenlik önlemleri artırılırken, metro istasyonu da kapatıldı.

Kadıköy İskele ve boğa heykeli önünde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, TOMA ve çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu.

Öte yandan polisin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ve sahil yolu ile ana caddeler üzerinde bazı noktalarda denetimleri sürüyor.