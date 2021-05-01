'Piyasayı rahatlatıcı destekleri maksimum seviyeye çıkardık'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık." ifadesini kullandı.
|01 Mayıs 2021 15:08
|+Aa- Yazdır
Altun, Twitter hesabından, Türkiye'nin, IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın sürecinde G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık. Türkiye, likidite desteğinde G20 ülkeleri arasında piyasaya en fazla likidite desteği veren ülke oldu. Her şey milletimiz için."
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tam kapanma öncesi seyahat yoğunluğu, akaryakıt satışlarını yüzde 25 artırdı
01 Mayıs 2021 14:14
|'KOSGEB hızlı destek başvuruları pazartesi başlıyor'
01 Mayıs 2021 12:22
|'Üretici maliyetlerini düşürmeden ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir'
01 Mayıs 2021 11:05
|Bazı KİT'lerden alınacak hasılat tahakkuk tutarının ödenme süresi değişti
01 Mayıs 2021 10:16
|Rusya'ya turizm çıkarması
01 Mayıs 2021 06:50
|Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
01 Mayıs 2021 00:38
|Bakanlık 'çek ibrazı ve ödemelerine' ilişkin yeni düzenlemeye açıklık getirdi
30 Nisan 2021 14:43
|Kripto düzenlemesi yürürlükte: Bugünden itibaren ödemelerde kullanılamayacak
30 Nisan 2021 13:36
|'Türk kirazı' 62 ülkede ağızları tatlandırdı
30 Nisan 2021 11:25
|Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı
30 Nisan 2021 10:19