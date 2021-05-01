1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklama

Ayasofya eski baş imamı Mehmet Boynukalın, bu kez "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" paylaşımlarıyla tepki çekti.
 01 Mayıs 2021 21:01
+Aa- Yazdır
Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklama

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tartışmalara neden olan ve geçtiğimiz ay Ayasofya baş imamlığından istifa eden Mehmet Boynukalın, bu kez alkol yasağı açıklamalarıyla gündeme geldi.

'Helal haram nedir bilmeyen adi güruh'

"Bu ülkede yaşayan herkes -ben dahil- az çok vergi veriyor, hepimizin bu vergilerde hakkı var ve bunun büyük bir kısmı da içki ve kumar dışındaki helal kaynaklardan geliyor. Biz de yaptığımız işin, üniversite hocalığının karşılığını helal olan kısımdan alıyoruz; elhamdülillah" mesajını paylaşan Boynukalın, kendisine gelen yorumlara "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor" diye yanıt verdi.

'Alayınızın cehenneme kadar yolu var'

Boynukalın, paylaşımının devamında, "Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var" sözlerini sarf etti.

'Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez'

Boynukalın, paylaşımlarına şöyle devam etti:

''Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

'Kaliteli pamuk aldım'

-Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.''

Diyanet İşleri Başkanlığı iddiası

Boynukalın, "Diyanet İşleri Başkanı olacağı" yönündeki iddialara da, "Ben sadece beni bağlayan görüşlerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Dinimi, vatanımı seviyor ve hepimizin iyiliğinin samimi bir dindarlıkla gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu kadar" diye yanıt verdi.

Boynukalın'ın geçmiş dönemde yaptığı paylaşımlar eleştirisi konusu olmuş, Ayasofya baş imamlığı görevinden istifa etmişti.

Mehmet Boynukalın, tepki çeken sözlerinin ardından hesabını kilitledi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kick Boks antrenörü, koronavirüse yenik düştü
01 Mayıs 2021 21:56		 Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu
01 Mayıs 2021 21:13
Şehit Müslüm Toprak, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
01 Mayıs 2021 18:42		 17 günlük karantina sürecinde karavan keyfi
01 Mayıs 2021 17:44
Naaşın karıştığını cenaze namazında öğrendiler
01 Mayıs 2021 17:39		 Yer İstanbul! Nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk
01 Mayıs 2021 17:37
Osmanlı lezzeti 'Kilis tavası' iftar sofralarını şenlendiriyor
01 Mayıs 2021 16:51		 Evladı dağa kaçırılan aile HDP ve PKK'ya isyan etti
01 Mayıs 2021 16:48
Astsubay tarafından vurulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
01 Mayıs 2021 16:43		 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemisi Filyos Limanı'na geldi
01 Mayıs 2021 16:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Kick Boks antrenörü, koronavirüse yenik düştü21:34 - İzmir'de gözaltına alınan 31 kişi serbest bırakıldı21:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı21:13 - Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu21:07 - 3 yaşındaki çocuk, öğretmeni tarafından darp edildi21:04 - Milli Eğitim Müdürü söz vermişti, öğretmenler odasını yaptırdı
21:01 - Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklama20:39 - Türkiye'nin şampiyon ilk kadın başkanı Cevher Erdem oldu20:34 - Mersinli taksici, 'Batman' kostümüyle hizmet veriyor20:28 - Fuat Oktay: Haziranda yeni bir başlangıç yapmalıyız20:25 - Adana Valiliği'nden 'taraftar yoğunluğu' açıklaması19:22 - Vaka sayısı 28 bine geriledi
19:19 - 'Sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama19:18 - Bakan Soylu'dan Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu19:05 - ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi18:52 - DSÖ, Moderna aşısının acil kullanımına onay verdi18:48 - Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
18:42 - Şehit Müslüm Toprak, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Bakanlığa 3 Bakan yardımcısı atandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Vali'den 'muafiyet belgesi' uyarısı: 3 gün sonra kolay olmayacak!
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 700 bine ulaştı
Vaka sayısı 28 bine geriledi
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
internetten alışveriş 1
file market 4
Göz hakkı 4
ağırşak 1
teletext 3
fritöz 1
keşke o günlerde kalabilseydik 1
krem karamel 2
arabada bebek var yazısı 2
fotokapan 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam