Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklama

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tartışmalara neden olan ve geçtiğimiz ay Ayasofya baş imamlığından istifa eden Mehmet Boynukalın, bu kez alkol yasağı açıklamalarıyla gündeme geldi.

'Helal haram nedir bilmeyen adi güruh'

"Bu ülkede yaşayan herkes -ben dahil- az çok vergi veriyor, hepimizin bu vergilerde hakkı var ve bunun büyük bir kısmı da içki ve kumar dışındaki helal kaynaklardan geliyor. Biz de yaptığımız işin, üniversite hocalığının karşılığını helal olan kısımdan alıyoruz; elhamdülillah" mesajını paylaşan Boynukalın, kendisine gelen yorumlara "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor" diye yanıt verdi.

'Alayınızın cehenneme kadar yolu var'

Boynukalın, paylaşımının devamında, "Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var" sözlerini sarf etti.

'Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez'

Boynukalın, paylaşımlarına şöyle devam etti:

''Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

'Kaliteli pamuk aldım'

-Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.''

Diyanet İşleri Başkanlığı iddiası

Boynukalın, "Diyanet İşleri Başkanı olacağı" yönündeki iddialara da, "Ben sadece beni bağlayan görüşlerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Dinimi, vatanımı seviyor ve hepimizin iyiliğinin samimi bir dindarlıkla gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu kadar" diye yanıt verdi.

Boynukalın'ın geçmiş dönemde yaptığı paylaşımlar eleştirisi konusu olmuş, Ayasofya baş imamlığı görevinden istifa etmişti.

Mehmet Boynukalın, tepki çeken sözlerinin ardından hesabını kilitledi.