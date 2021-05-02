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Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı

Vali Salih Ayhan: "(Ankara-Sivas YHT Hattı) Dinamik test sürüşleri devam ediyor. Test sürüşlerinin olumlu gittiğine dair arkadaşlarımız bize bilgi veriyor"
 02 Mayıs 2021 12:10
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Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, seferlerin yaz aylarında başlamasının planlandığını söyledi.

Performans testleri devam eden YHT Hattı'nın Sivas etabında da çalışmalarda sona gelindi.

Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Vali Ayhan, AA muhabirine, ramazan ayı olmasına rağmen hızlı tren hattında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını aktaran Ayhan, "Sivas'ın da heyecanla beklediği bu güzel hizmeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve TCDD Genel Müdürlüğümüz bir an önce yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor." dedi.

Ayhan, proje kapsamında çevre düzenlemelerine başladıklarını ifade ederek, "Eksiklikler gideriliyor. Ulaştırma Bakanımızın vermiş olduğu bir tarih var. O tarihe yetiştirilmesi için gece gündüz çalışılıyor. Dinamik test sürüşleri devam ediyor. Test sürüşlerinin olumlu gittiğine dair arkadaşlarımız bize bilgi veriyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de çalışmaların aksamadan devam ettiğine dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu yaz döneminde Sivaslı hemşehrilerimiz bu hizmetten yararlanacaktır. Evet biraz geç oldu ama güç olmasın dedik. Bu güzel hizmet ile Sivas'ımız buluşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, TCDD Genel Müdürlüğüne ve sahada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Salgına rağmen hiçbir duraksama olmadan gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Bir ay önce buraya yine gelmiştik, bir ay önceyle çok ciddi farklılıklar var, verilen söze uyulması konusunda çalışmalar devam ediyor."

Ayhan, coğrafi şartlar nedeniyle çalışmalarda aksamalar yaşandığını, büyük işlerde böyle zaman sarkmalarının normal karşılanması gerektiğini dile getirdi.

- Sivas'a gelecek turist sayısında artış bekleniyor

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiğini vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Heyecanlıyız, bekliyoruz. Sivas'a çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşatacağına inanıyoruz. Yüksek hızlı trenin Sivas'a oluşturacağı etkiyle ilgili de çalışmalar yaptık. Şehir de kültürel ve turizm anlamında hazır, bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Artık Sivaslılar görkemli bir şekilde buranın açılışını bekliyor. Hamidiye Kültür Parkı, Kale Evleri, Meydan Islah, Kangal Köpek Çiftliği, Sıcak Çermik Altın Kale ve kış turizmi ile ilgili projeler de YHT açısından önemli. Sivas'a salgın öncesi 700-750 bin turist geliyordu. Hızlı trenin gelmesiyle bunun on kat artacağını öngörmekteyiz. Bu öngörümüze uygun bir şekilde altyapı hazırlığı gerçekleştirdik. Konya, Eskişehir ve dünyada birçok kentte hızlı tren geldikten sonraki değişim ve dönüşümü inceledik. Buna uygun olarak da adımlar atmaktayız."

Ayhan, Sivas-Ankara YHT Hattı'nda sona yaklaşılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Artık bu işe bitti olarak bakabiliriz. Sivaslılar buna sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızın bizzat, hassasiyetiyle takip ettiği, onun himayelerinde yürüyen bir projede artık esaslı bir gecikme olmayacağını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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