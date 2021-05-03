Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
|03 Mayıs 2021 10:00
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TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021
Yıllık en düşük artış %3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.
Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %0,28 ile haberleşme oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu.
Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,11, aylık %1,65 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,82 artış gerçekleşti.
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