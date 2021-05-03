Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
|03 Mayıs 2021 13:23
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde, 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması devam ediyor.
Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
İTİKAF TARTIŞMASI
Alınan kararlara rağmen birçok ilde de Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler camilerde ibadete başladı.
Gaziantep'te ise itikafa girenler, gittikleri camilerde kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı.
Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.
POLİS UYARDI BEKÇİ GAZ SIKMAYA DEVAM ETTİ
Paylaşılan görüntülerde, bir bekçinin biber gazı sıktığı sırada başka bir polisin biber gazı sıkılmaması için uyarıda bulunduğu; ancak bekçinin ısrarla biber gazı sıkmaya devam ettiği görüldü.
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