Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Gaziantep'te yaşanan biber gazlı müdahalenin ardından, eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
|04 Mayıs 2021 08:54
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Esenler'de taksicilerin müşteri alma kavgası kamerada
04 Mayıs 2021 10:48
|İşçi servisi yan yattı: 1 ölü, 20 yaralı
04 Mayıs 2021 08:45
|Kaymakam yüz kızarttı! Küçük çocuk ormanda yakaladı
04 Mayıs 2021 08:07
|Thodex skandalında mafya şüphesi
04 Mayıs 2021 08:00
|Bu cani de kurtuldu! Bıçakladığı kadınla evlendi
04 Mayıs 2021 07:42
|EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
04 Mayıs 2021 06:22
|Çekici ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yanarak hayatını kaybetti
04 Mayıs 2021 06:12
|Alkollü sürücü polis noktasına daldı, polisler kıl payı kurtuldu
03 Mayıs 2021 22:35
|1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı
03 Mayıs 2021 21:40
|Serbest bırakıldığı gün yine hırsızlıktan gözaltına alındı
03 Mayıs 2021 20:54