Alparslan Kuytul gözaltına alındı

EŞİMİN SABIKASI VAR, ADALET BAKANLIĞINDA MEMUR OLABİLİR MİYİM? Adli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm personel hakkında güvenlik soruşturması yapılması zorunlu olup, güvenlik soruşturmasına kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarının da dahil edileceği hükmünün teklif metninden çıkarıldığı ve Kanunun mevcut halinde bu hususa yer verilmediği dikkate alındığında görevin gerektirdiği nitelikler yönüyle de olsa güvenlik soruşturmasına kişinin yakınlarının dahil edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.