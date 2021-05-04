Gaziantep'teki camide gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
|04 Mayıs 2021 16:56
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Gaziantep'te bazı gruplar, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un "itikaf yapacağız" açıklamasının ardından 3 camide toplandı.
İmam ve müezzinler, grupların çıkmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. İhbar üzerine camilere güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler dışarı çıkmak istemeyenleri gözaltına alındı. Camideki gerginliğin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Olayla ilgili adli ve idari olarak paylaşılan soruşturmada müdahale sırasında biber gazı kullanan güvenlik personeli görevden uzaklaştırıldı.
Gözaltına alınan 76 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan 76 kişi hakkında ayrıca 'Polis memuruna mukavemette bulunmak, tehdit ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
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