Öğretmenler takvim dışı nasıl emekli olabilir?
|17 Mayıs 2021 10:18
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Öğretmenlerin emeklilik işlemleri, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 331 inci maddesi hükmü kapsamında yapılmaktadır. Bu hüküm gereği, öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılabilmekte, bu aylar dışında emeklilik işleminin yapılabilmesinin ise görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesine bağlı olmaktadır.
Bu konu ile ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığınca Valiliklere yetki devri yapılmış ve 2018/15 nolu genelge yayımlamıştir. Emeklilik şartlarını 31 Temmuz'dan sonraki bir tarihte dolduracak olanlar bir sonraki döneme kadar emeklilik talebinde bulunamamaktadır.
Bu genelgede yer alan açıklamalara göre aşağıdaki durumların varlığı halinde öğretmenlerin Temmuz ve Ağustos ayları dışında da emekli olması mümkündür.
-Ancak, emekliye ayrılmalarını zorunlu kılan bir özür beyan edenler, Haziran ve Temmuz ayları dışında da emeklilik başvurusu yapabiliyorlar. (Bu özür beyanının ne olduğu Genelgede tam olarak açıklanmamıştır)
- İl genelinde ya da bulunduğu yerleşim yeri, ilçe, eğitim bölgesi ve/veya okul/kurumda herhangi birisinde branşında öğretmen fazlalığı olması, Yönetici olmaları, (kurucu müdür, müdür vekili ve müdür yetkili öğretmen olarak yapılan görevlendirmeler hariçtir.), 61 istekle yaş haddi, (en az 15 yıl hizmeti olup, 61 yaşını doldurmuş durumda olanlardan), Sağlık özrü bakımından incelendikten sonra değerlendirmeye alınmaktadır.
-Yine Eğitim Öğretin Sınıfına dahil kadrolarda iken, istifa, müstafi sayılıp açıkta olanlar da istekleri halinde Haziran ve Temmuz ayı şartı aranmadan emeklilik işlemleri yapılabilmektedir.
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