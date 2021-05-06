Jandarmadan suç örgütü lideri S.P'nin iddialarına yalanlama
Jandarma Genel Komutanlığı, suç örgütü lideri S.P'nin Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.
|06 Mayıs 2021 21:02
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Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, suç örgütü lideri olan ve halen yurt dışında kaçak bulunan S.P'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolar ile bazı internet sitelerindeki haberlerde yer alan iddialara değinildi.
Söz konusu video ve haberlerde, "Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu" şeklindeki iddiaların hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeldana Kaharman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatı kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır."
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