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Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü

Türkiye'nin çeşitli noktalarından akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 100'ün üzerinde ışık görüntülendi. İstanbul'dan da net bir şekilde görülen ışıkların Elon Musk'ın sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor. Bakan Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi
 07 Mayıs 2021 00:30
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Akşam saatlerinde Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde sıralı bir şekilde 100'ün üzerinde ışık görüntülendi.

İstanbul'da da gökyüzünde beliren sıralı ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Gökyüzündeki ne olduğu belirlenemeyen ışıklar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerken; ışıkları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Işık huzmelerinin bir yıl önce de Türkiye'de görülen, Elon Musk'un sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

Bakan Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi

Starlink uyduları nedir?
Starlink, SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.
Memurlar.Net
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