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Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in suçlamasına cevap!

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in servis ettiği videoda, ev arkadaşı evdeyken intihar eden Yeldana Kaharman isimli kadının ölümüyle ilgili bulunduğu iddialarla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından bugün de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar konuştu.
 07 Mayıs 2021 12:39
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Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in suçlamasına cevap!

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in servis ettiği videoda, ev arkadaşı evdeyken intihar eden Yeldana Kaharman isimli kadının ölümüyle ilgili bulunduğu iddialarla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından bugün de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar konuştu. Adı geçen yerel tv programcısını tanımadığını belirten Milletvekili Ağar, suç örgütü lideri hakkında ayrıca hukuki işlem başlatacağını söyledi.

"ADI GEÇEN GAZETECİYİ TANIMAM"

Milletvekili Tolga Ağar açıklamasında şunları dile getirdi:

- Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P. isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım.

- Şaibe yaparak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.

- Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum.

- Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. 'Tezyif müzeyyifin kadri ile mütenasiptir' yani 'Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır' kamuoyuna saygılarımla sunarım...
Memurlar.Net
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