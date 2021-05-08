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Savcılık'tan Sedat Peker iddialarına açıklama: İntihara teşvik eden olmamıştır

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Kazakistan uyruklu Y.K'nin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
 08 Mayıs 2021 12:27
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Savcılık'tan Sedat Peker iddialarına açıklama: İntihara teşvik eden olmamıştır

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında Kazakistan uyruklu Y.K'nin ölümüyle ilgili yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacının hasıl olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Y.K'nin asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tespit edilerek 16 Ekim 2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır." denildi.
Anadolu Ajansı
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