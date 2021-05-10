Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca sosyal medya hesabından vaka sayıları ile ilgili güncel haritayı paylaştı
|10 Mayıs 2021 17:16
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
Bakan Koca'nın paylaşımı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.
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