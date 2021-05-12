Dolar, 8,43 TL'yi aştı

ABD'de beklentileri aşan enflasyon sonrasında Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında değer kaybetti.

Güne 8,28 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, yurtiçi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapanmasının ardından ABD enflasyon verilerinin de etkisiyle 8,44 seviyesinin üzerini test etti. Kurda 26 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye görüldü.

Bloomberght'nin haberine göre; Türkiye'nin risk primi 401 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 17,94 seviyesinde.

ABD'de 13 yılın en yüksek enflasyonu

ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olmasu yönündeydi.

Verilere göre aylık enflasyon yüzde 0,8 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin aylık enflasyona ilişkin beklentisi yüzde 0,2 olmuştu.

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon Nisan'da yüzde 3 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 2,3 olarak belirlenmişti. Aylık bazda çekirdek enflasyon da yüzde 0,3'lük beklentiye karşı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Fed yetkililerine göre enflasyonda endişeye gerek yok

Salı akşamı konuşan Fed üyeleri enflasyonda artışın geçici olacağı ve parasal teşvikin devam etmesi gerektiği görüşlerini yineledi. Amerikan ekonomisi görünümünün "parlak" olduğunu belirten Fed üyesi Lael Brainard, Fed olarak hedeflerinden uzak olduklarını, hedeflere ulaşmak için sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester zayıf istihdam verisine rağmen görünümün parlak olduğunu belirtirken "İstihdam piyasasında daha fazla güçlenme görmek isterim" ifadelerini kullandı. Atlanda Fed Başkanı Raphael Bostic ekonominin toparlanmasının uzun süreceğini vurgularken Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise varlık alımlarını azaltma tartışmalarını "erken" olarak yorumladı.