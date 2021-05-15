1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsrail bakanlık binasını vurdu

İsrail, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na ait "Ensar" kompleksini vurdu
 15 Mayıs 2021 07:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'deki İçişleri bakanlığı'na ait "Ensar" kompleksi düzenlenen hava saldırıları sonucu tamamen yıkıldı. Bina İsrail savaş uçakları tarafından defalarca hedef alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beş gündür sürüyor. Abluka altındaki bölge hem havadan hem karadan vuruluyor. Saldırılarda şimdiye kadar 31'i çocuk 126 kişi yaşamını yitirdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 139'a yükseldi
15 Mayıs 2021 09:06		 Siyonizmin makyözü Hollywood
15 Mayıs 2021 06:15
Dünya genelinde 1,5 milyar doza yakın aşı yapıldı
14 Mayıs 2021 22:25		 Filistin: ABD'nin sessizliği katliama yol açtı
14 Mayıs 2021 21:48
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
14 Mayıs 2021 21:30		 ABD 'meşru müdafaa' diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi
14 Mayıs 2021 21:14
İsrail'in saldırılarında 34 çocuk şehit oldu
14 Mayıs 2021 21:02		 DSÖ: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın
14 Mayıs 2021 20:44
İsrail hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti
14 Mayıs 2021 15:52		 Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi
14 Mayıs 2021 15:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?09:57 - Salgın döneminde çocuklar için D vitamini önerisi09:56 - İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı09:55 - Kısıtlamada pes dedirten pişkinlik: Param çok savurmak istedim09:54 - 'Pişt' sözü cinsel taciz sayıldı09:52 - FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
09:43 - Belediye cenazeleri karıştırdı09:36 - Temmuz'da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak09:32 - Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:32 - Yargıtay: Kadının eğitim hakkının engelleyen eş kusurludur09:22 - Estetik işlemleri yüzde 40 arttı09:14 - Maket bıçağıyla tecavüze kalkışan patrona 19 yıl istendi
09:06 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 139'a yükseldi08:42 - Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı08:33 - 'Yeni varyant zengin ülkelere yayılır'08:31 - Almanya'da PKK operasyonu08:29 - 'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu
08:27 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'şampiyonluk kutlama' genelgesi
Meclis 'sosyal medya'yı dinleyecek
Yatak odasından gelen sesler üzerine bıçakla saldırdı
İletişim Başkanlığından, aşılama çalışmalarına ilişkin videolu paylaşım
'Karpuz'u bırak sen bunlara bak!
'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu
Temmuz'da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paçalı tavuk 1
sigara 3
bayram 3
üçüncü dünya savaşı 3
Kuşak yol projesi 1
yaba 1
ev alma komşu al 3
yamaha 1
acemi kasaplar 2
ayrı dünyaların insanıyız 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam