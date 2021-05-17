Leyla ile Mecnun'un çekimleri başlıyor
|17 Mayıs 2021 07:45
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TRT'de yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören TV dizisi Leyla ile Mecnun'un tekrar çekileceği haberi kesinleşti. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, katıldığı "Benim İstanbul'um" programında dizinin çok yakında sete çıkacağını açıkladı.
Moderatör Aslı Öymen'in "Leyla ile Mecnun çekiliyor mu gerçekten, söylenti olmaktan çıktı mı?" sorusuna yanıt veren Taylan, "Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana" dedi.
Yönetmen Onur Ünlü ve senarist Burak Aksak ortaklığında bir senaryo ile çekilecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin aynı kadro ile sete çıkacak olması hakkında Taylan, "Aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir."
Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisiydi.
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