Sağlık Bakanlığı ek ödeme yazısını birimlere gönderdi
|17 Mayıs 2021 17:52
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Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere ödenecek olan ek ödemelere dair resmi yazıyı ilgili birimlere gönderdi.
Buna göre, ek ödeme sadece Covid-19 için ayrılmış yoğun bakım, poliklinik, servis, PCR testi yapılan laboratuvarlar, acil servislerin Covid19 için ayrılmış alanları, Covid19 için ayrılmış görüntüleme alanlarında, sadece Covid19 hastalarına hizmet sunmak üzere evde sağlık hizmetlerinde görevlendirilen tabip ve tabip dışı sağlık personeline ek ödeme yapılacak.
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