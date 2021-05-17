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PKK'nin Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nin Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi.
 17 Mayıs 2021 19:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nin Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklaması;

PKK'NIN SÖZDE SURİYE SORUMLUSU SOFİ NURETTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli istihbarat başkanlığımız uzun süre yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod aldı terörist, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. PKK'nın silahlı kanadını yürütmüş, daha sonra Suriye kanadının başına geçmiştir. Gara operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesine emirleri verenlerden biri de budur. PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan teröristlerin ele başlarını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, vatanımızın bütünlüğüne tehdit oluşturan herkesin aynı akıbetin beklediğini bugün Millete Seslenişte hatırlatıyorum.

Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerinin ülkemize musallat olmasından çıkarttık. En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar küçülen haysiyet fukarası kişilerin olduğunu görmektir.

İşte etkisiz hale getirilen terörist;
Memurlar.Net
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