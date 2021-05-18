Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE

GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "80" ibaresi "85" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulunun tahsis edeceği araştırma görevlisi kadroları için adayların başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %40'ı, lisans mezuniyet notunun %15'i, yabancı dil puanının %30'u ve giriş sınavı notunun %15'i dikkate alınır. Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilen öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarıyla ilgili sınava çağrılacak aday sayısı, ilan edilen kadronun üç katını geçemez."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ilan edilmiş kadrolara ilişkin işlemler

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen ve işlemleri devam eden kadrolara yapılacak atamalarda 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.