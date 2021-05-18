Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik
|18 Mayıs 2021 01:50
|+Aa- Yazdır
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA
YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE
GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "80" ibaresi "85" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulunun tahsis edeceği araştırma görevlisi kadroları için adayların başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %40'ı, lisans mezuniyet notunun %15'i, yabancı dil puanının %30'u ve giriş sınavı notunun %15'i dikkate alınır. Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilen öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarıyla ilgili sınava çağrılacak aday sayısı, ilan edilen kadronun üç katını geçemez."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ilan edilmiş kadrolara ilişkin işlemler
GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen ve işlemleri devam eden kadrolara yapılacak atamalarda 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır."
MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YÖK, Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
18 Mayıs 2021 01:52
|Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Mayıs 2021 01:49
|Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik
18 Mayıs 2021 01:46
|16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
18 Mayıs 2021 01:41
|AK Parti Gazze ve Kudüs için Meclis'te genel görüşme isteyecek
18 Mayıs 2021 01:33
|Soylu, PKK'lı terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı
18 Mayıs 2021 00:49
|Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu ile görüştü
18 Mayıs 2021 00:41
|18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
18 Mayıs 2021 00:01
|Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı
17 Mayıs 2021 22:50
|Yeni Atak helikopterleri EGM'ye teslim edildi
17 Mayıs 2021 21:51