Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
|19 Mayıs 2021 00:18
|+Aa- Yazdır
Türk Yargı Etiği Bildirgesinde hakim ve savcıların sosyal medyada yaptığı açıklamalara ilişkin olarak şu ilke belirlenmiştir:
"-Mesleki ve sosyal hayatlarında tarafsızlık ilkesine aykırı düşebilecek
her türlü söylem ve davranıştan kaçınır; konuşma ve beden dilini tarafsızlıklarını
ihlal etmeyecek biçimde gösterirler.
- Sosyal medya başta olmak üzere, kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapacakları yorum, değerlendirme ve paylaşımların kolaylıkla amacını aşan sonuçlar doğurabileceğini ve tarafsızlıklarını sorgulanır hale getirebileceğini öngörerek hareket ederler.
- İfade özgürlüğü kapsamında yazılı, görsel, işitsel ya da sosyal medyada düşüncelerini açıklarken veya paylaşımlarda bulunurken, mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun hareket eder."
"- Mesleki işleyişe ilişkin konular ile yargı kararlarına dair yorum ve değerlendirmelerinde yapıcı ve ölçülü olurlar. Meslektaşlarının yetkinliklerini, yargının saygınlığına ve yargıya olan güvene zarar verebilecek şekilde tartışmaya açmazlar"
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda, 657 sayılı Kanunun aksine basına bilgi ve demeç vermeye dair bir yasak bulunmamaktadır. Ancak 2802 sayılı Kanunda; 'hizmet içinde ve dışında, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak', 'kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek', 'yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak' gibi yasak fiiller, hakimin sosyal medyada da mesleğin saygınlığını koruması gerektiğine işaret etmektedir.
Diğer taraftan ifade hürriyeti bağlamında hakim ve savcıların sosyal medyada yaptığı açıklamaların en sorunlu yanı tarafsızlıklarının sorgulanacak olmasıdır. Tarafsızlık ilkesi yargısal faaliyetlerdeki en başat ilkedir. Bu nedenle hakim ve savcıların sosyal medyada üzerinden açıklama yaparken tarafsızlıklarına halel getirecek, yargıya olan güveni zedeleyecek ifadelerden kaçınması gerekir.
Ülkemiz geçmişte adliye kapılarında açıklama yapan hakim ve savcıları da görmüş olup, son zamanlarda bazı yargı mensuplarının sosyal medya üzerinden; "sokağa çıkma kısıtlaması, maske yasağı, aşı zorunluluğu gibi uygulamaları" eleştirmesi, kamuoyunun bir hakimin yargı sistemi ve yargısal süreçlere ilişkin beyanlarının doğruluğuna inanma konusundaki eğiliminden dolayı oldukça kaos çıkaracak niteliktedir.
Türk Yargı Etiği Bildirgesinde de yer aldığı üzere, hakim ve savcıların ifade özgürlüğü kapsamında sosyal medyada açıklama yaparken, yargı kararlarına dair yorum ve değerlendirmelerinde yapıcı ve ölçülü olmalı, tarafsızlıklarına gölge düşürmemeli, yargıya olan güvene zarar verebilecek şekilde tartışmaya açmamalıdır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kısıtlamaları eleştiren Cumhuriyet Savcısına inceleme başlatıldı
18 Mayıs 2021 17:46
|Tek hekim çalışan uzman doktorların 30 günlük icap nöbeti sorununa çözüm bulunmalı
15 Mayıs 2021 14:29
|Seçtikleri hemşirelik mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyorlar
13 Mayıs 2021 23:09
|Sağlık çalışanları bu bayram da ailelerinden uzakta
13 Mayıs 2021 23:08
|'Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek'
13 Mayıs 2021 19:22
|'Hemşireler geleceğin planlanmasında önemli rol oynuyor'
12 Mayıs 2021 13:56
|Hemşireler çifte bayram yaşamak istiyor
11 Mayıs 2021 21:44
|Hemşirelerden sitem: Gece bizi alkışlayanlar sabah kaçtı
11 Mayıs 2021 12:43
|Sinop'ta aç kalan güvercinleri polisler besledi
09 Mayıs 2021 19:42
|Kadın doktorlar, Anneler Günü'nde de görevinin başında
09 Mayıs 2021 15:37