1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı:- "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin, AB'ye üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündem çerçevesinde yeniden canlandırılmasına yönelik çaba harcandığı bir dönemde, tek taraflı ve nesnellikten uzak olan söz konusu tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir"
 19 Mayıs 2021 21:02
+Aa- Yazdır
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu'nda, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesinin mümkün olmadığını" bildirdi

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AP'nin tavsiye niteliğindeki 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu'nun kabul edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin, AB'ye üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündem çerçevesinde yeniden canlandırılmasına yönelik çaba harcandığı bir dönemde, tek taraflı ve nesnellikten uzak olan söz konusu tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yönetim yapısı ve siyasi partilere ilişkin gerçek dışı iddialar içeren, ülkemizin etkin, çözüm odaklı, insani ve girişimci dış politikasını tehdit olarak gören, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tamamen haksız, yanlı Yunan ve Rum tezlerini yansıtan ve 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı tutarsız Ermeni anlatılarına dayanan önyargılı bu yazımı reddediyoruz."

Raporda yer alan ifadelerin Türkiye'nin katılım müzakereleri sürecinin geleceğini tartışmaya açmaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, bu ifadelerin "vizyonsuzluk ve ahde vefa ilkesinden sapma çabası" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, katılım müzakereleri sürecinde yaşanan duraksamanın, Türkiye'nin reform iradesinin eksikliğinden veya AB müktesebatını üstlenme yetersizliğinden değil, bazı çevrelerin en başından bu yana üyelik sürecini Türkiye aleyhinde siyasi istismar vesilesi olarak kullanmış olmasından kaynaklandığını en iyi AB kurumları ve AP üyelerinin bildiğinin altı çizildi.

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğu ve tüm Avrupa ve ötesi için bir kazanç olacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. AB tarafı, taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı kapsamında özellikle göç konusunda çabalarımızı söylemde takdir ederken, katılım sürecinden göç iş birliğine kadar 18 Mart Mutabakatı'ndaki kendi taahhütlerini yerine getirme konusunda somut bir adım atamama kısır döngüsünden çıkmalıdır.

AB'ye aday ülke olarak, AP'den beklentimiz, Türkiye aleyhindeki temelsiz iddiaların ve körü körüne suçlamaların zemin bulduğu platform olmak yerine, Türkiye ile ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği ile ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine ne şekilde katkı sağlanabileceğine yönelik yapıcı çalışmalar yürütmesidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak'
19 Mayıs 2021 21:51		 Erdoğan, FETÖ'den önemli bir ismin yakalandığını açıkladı
19 Mayıs 2021 20:59
Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor
19 Mayıs 2021 20:31		 Erdoğan: 5 bine indiğimizde çok rahatlayacağız
19 Mayıs 2021 20:22
Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
19 Mayıs 2021 19:26		 Polonya Savunma Bakanı'ndan 'TB2 SİHA' paylaşımı
19 Mayıs 2021 19:07
Uçakta Kazak bebeğin hayatını kurtaran Vekile onur diploması
19 Mayıs 2021 16:24		 ABD Sözcüsü'nün Erdoğan'a yönelik sözlerine art arda tepki
19 Mayıs 2021 14:16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, milli sporcuları kabul etti
19 Mayıs 2021 12:58		 TRT'den ses getirecek yeni Kanal!
19 Mayıs 2021 12:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler21:54 - Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak21:51 - 'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak'21:44 - Çin'in yasak kararı kripto para birimlerine değer kaybettirdi21:41 - Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor21:18 - Canlı yayında şaşkına çeviren an! Bir anda yere yığıldı
21:18 - İhbara giden polis, satırlı saldırganı bacağından vurdu21:10 - En çok vaka görülen ilin 33 köyünde koronavirüs hiç görülmedi21:06 - HDP'li Yorulmaz'ın bilgisayarında çıktı... Talimatı PYD vermiş!21:02 - Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki20:59 - Erdoğan, FETÖ'den önemli bir ismin yakalandığını açıkladı20:43 - Avrupa Parlamentosu: Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri askıya alınsın
20:41 - Zabıta Memuru, tüfekle göğsünden vurulmuş halde bulundu20:31 - Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor20:22 - Erdoğan: 5 bine indiğimizde çok rahatlayacağız19:47 - Bugün 181 binden fazla doz aşı yapıldı19:34 - Dağcılık eğitimi alan imam, tırmandığı minareyi boyuyor
19:32 - Van'ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Sedat Peker görüşmesine Hadi Özışık'tan açıklama
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
TRT'den ses getirecek yeni Kanal!
Benzin ve motorine zam
YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
Emniyet, 200 Gemi Adamı alacak
Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor
10 bin adım tartışması! Uzmanlar ne dedi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yürümek 1
soğan 2
elektrik 3
deli doktoru 4
müsilaj 1
konuştukça batmak 2
mahalle bakkalının müşterilerim grubu 2
bitki 2
ben geldim cümlesi 3
ömrünü adamak 1
SON İLANLAR
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam