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'Türkiye sınırları içinde 260 terörist kaldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırları içerisinde 260 terörist kaldığını açıkladı
 19 Mayıs 2021 23:01
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Soylu "Türk Silahlı Kuvvetleri, kolluk güçlerini bileştirerek sınırlarının dışında çıktı. Asimetrik ve simetrik bütün hamlelerini yaptı. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe Yıldırım operasyonlarını yaptı. Burdan elde ettiğimiz, savunma sanayinden aldığımız güçle Karabağ'dan Libya'ya kadar hattımızı kurduk. İç güvenlikte ne yaptık. İç sınırlarımız içinde ise bugün itibariyle 260 terörist kaldı. Bugün dört daha gitti. Şırnak'ta Beytülşebap'ta.." dedi.

Bundan 5 yıl önce çocuklarımızı AVM'ye gönderemiyorduk diyen Soylu "Aman oğlum aman kızım AVM'ye gitmeyin diyorduk 5 yıl önce. Her gün bir patlama vardı. Şimdi ise topkeyun bir mücadele içindeyiz. Bunu çekemiyorlar. Netanyahu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesinin altında tamamen bu vardır." dedi.
Memurlar.Net
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