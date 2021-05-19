'Türkiye sınırları içinde 260 terörist kaldı'
|19 Mayıs 2021 23:01
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bakan Soylu "Türk Silahlı Kuvvetleri, kolluk güçlerini bileştirerek sınırlarının dışında çıktı. Asimetrik ve simetrik bütün hamlelerini yaptı. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe Yıldırım operasyonlarını yaptı. Burdan elde ettiğimiz, savunma sanayinden aldığımız güçle Karabağ'dan Libya'ya kadar hattımızı kurduk. İç güvenlikte ne yaptık. İç sınırlarımız içinde ise bugün itibariyle 260 terörist kaldı. Bugün dört daha gitti. Şırnak'ta Beytülşebap'ta.." dedi.
Bundan 5 yıl önce çocuklarımızı AVM'ye gönderemiyorduk diyen Soylu "Aman oğlum aman kızım AVM'ye gitmeyin diyorduk 5 yıl önce. Her gün bir patlama vardı. Şimdi ise topkeyun bir mücadele içindeyiz. Bunu çekemiyorlar. Netanyahu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesinin altında tamamen bu vardır." dedi.
[Terörle mücadele]İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün Türkiyede kalan terörist sayısı 260. Beytüşşebapta ise 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.https://t.co/KeJky6U892 pic.twitter.com/ros38tLlyITRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021
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