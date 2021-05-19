'Sedat Peker, Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyordu, engel olduk'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de, gazetecilerin sorularını cevapladı. Soylu Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak sorulan soruya da cevap verdi.

Soylu, Sedat Peker'in Köfteci Yusuf'a çökemeye çalıştığını belirterek "Uluslararası bir operasyon var, operasyonun nasıl yönetildiğini ifade ettim. Bu bir operasyondur, ve bu operasyon devam ediyor. 1.5-2 yıl önce, operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun bizzat yöneticisi benim. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar orada. Bununla (Sedat Peker) ilgili dosyada Köfteci Yusuf'a çökmeye çalıştıklarına dair videolar, görüntüler, tehditler var. Vekillerimiz geldi, baktık ve başlattık. İzmir'de de var, İstanbul'da da var. Operasyona döndüren benim bunları." dedi.

Sedat Peker'in fotoğrafını canlı yayında verdi

Süleyman Soylu, Sedat Peker'in fotoğrafını canlı yayında verdi: "Çetin Gören'in nasıl bir baron olduğunu anlatırsam yer yerinden oynar. Bunu biz yakaladık. Cumhuriyet tarihinin ilk uyuşturucudan suç gelirleri operasyonu. Uyuşturucuya değil, direkt gelire.2 milyar dolarlık para,17 şirkete kayyum. Ama bunu onla çarpın. Bataklık Operasyonu'nda iki baron yakalandı. Çetin Gören bunlardan birisi"

Azerbaycan uyruklu dünyanın en büyük 11 mafyadan birini yakaladık Nadir Salifov. Bulgaristan, Gürcistan. Bazı ülkeler bu mafya liderlerini almak istemedi. 14 önemli mafya, altlardaki adamları saymıyorum. Kendi ülkelerine deporte ettik bunları. FETÖ'nün kucağına düşmüş, Arjantin'de bulunan,burada birçok cinayet işleyen, Gürcistan'da elimizden kaçırdığımız ta Kolombiya'ya kadar, Arjantin'e kadar peşine gidip yakaladık. Bizim Emniyet istihbarat teşkilatımız yakaladı. Halkımız şunu bilsin ki AK Parti'nin ilk başardığı iş Türkiye'yi mafyadan kurtarmak olmuştur.

Ben uzun zamandan beri organize suç şebekesi liderinin hedefindeyim. Akrabalarım, gazeteciler, peki benimle temas edebilmiş mi? Hayır. Bana normal bir vatandaş sokakta ulaşabilir. Şehit ailelerimiz ne zaman isterlerse emrindeyim. Bir tanesi 'bize Süleyman Soylu bakmadı' diyemeyiz. Bütün bunları gözeterek adımlarımızı atmaya çalışıyoruz. Benim yıllardan beri tanıdığım insanlar. DYP İstanbul İl Başkanlığı yaptım. Sayın Çiller zamanında İstanbul medyasında etkinliğim sözkonusuydu. Sayın Çiller eleştiririlirdi, televizyon programları yapmak isterdi, bütün bunlarla ilişkilerimi geliştirmiştim. Netice itibarıylabirçok ahbamım oldu. Hadi Bey'i Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığımdan tanırım.

Koruma benden 1,5 yıl önce verilmiş. Benim zamanımda alınmışır. Bu kadar açıktır. Bütün bu tartışmaların hepsi suyu bulandırmaya yöneliktir. Devlet dönem dönem koruma verir. Bugün Kobani davasında yargılanlarda da koruma var.Bir maraza çıkmasın, provokasyonla karşı karşıya kalınmasın diye bunlar yapılır. Gazeteci bir yazı yazar, tehdit edilir. DHKP/C, PKK gibi terör örgütleri mafya tehdit eder. Bunlar sağlanabilir. Tehdit geçerse alınabilir.