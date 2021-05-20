Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
20 Mayıs 2021, tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi.
|20 Mayıs 2021 03:55
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20 Mayıs 2021 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 31486
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3994
Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
19 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
19/5/2021 TARİHLİ VE 3994 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (T) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
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