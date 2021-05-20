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Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi

20 Mayıs 2021, tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi.
 20 Mayıs 2021 03:55
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Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi

20 Mayıs 2021 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31486

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3994

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

19/5/2021 TARİHLİ VE 3994 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (T) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Memurlar.Net
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