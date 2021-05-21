Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da 'mahrem yapı' operasyonu: 16 gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 21 Mayıs 2021 09:30
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin bulunduğu şüphelilerinin yakalanması için 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, kent merkezi ile Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyet götürüldü.

,
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışına kaçmak isteyen 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
21 Mayıs 2021 10:34		 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: Kovid-19'u yaymaya çalışmışlar
21 Mayıs 2021 10:31
FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
21 Mayıs 2021 09:13		 FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasından 67 kişiye gözaltı
21 Mayıs 2021 09:11
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
21 Mayıs 2021 08:39		 Yakalanan teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış
21 Mayıs 2021 07:57
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
21 Mayıs 2021 00:25		 Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
20 Mayıs 2021 22:51
HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı
20 Mayıs 2021 21:52		 TKP/ML'nin kanlı terör saldırısı önlendi
20 Mayıs 2021 21:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:25 - DGS başvuru kılavuzu yayımlandı12:12 - Güne 8,38 TL'den başlayan dolar düşüşte12:09 - Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı12:03 - Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: İlk köprünün temeli atılacak11:59 - Bakan Ersoy'un eşi paylaşmıştı! Uzmanı uyardı11:54 - Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi
11:50 - Gazzeye umut ol11:48 - Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak11:46 - Aşı olmak istemeyen kadını, sağlık ekipleri çalıştığı serada ikna etti11:43 - İki ilde nüfusa göre yüksek aşılama oranları, vakaları düşürüyor11:39 - Trabzon'daki kazada diş hekimi yaralandı, eşi öldü11:35 - AVM'leri ziyaret süresi 45 dakikaya düştü
11:27 - Sağlık Bakanlığı logolu minibüsle korsan taşımacılık yapan sürücüye para cezası11:25 - Özel Harekat mülakatları yapılıyor11:24 - Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi11:22 - Misyon korumada tercih listeleri belli oldu11:20 - Organize suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri 347 çeteyi çökertti
11:11 - Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi yasalaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Köfteci Yusuf'u böyle tehdit ettiler
WhatsApp zaferi: Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak
10 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı
Batman ve Şırnak'ta askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
FETÖ yeniden yapılanıyor, sıfırdan başlıyor
Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu
8 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 171 gözaltı
FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
Vampir Türk genç literatüre geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gördüğüm en ilginç böcek 4
limon kolonyası vs tütün kolonyası 2
umut sarıkaya 2
oğuz yılmaz 3
kafasına saksı düşmek 1
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 1
her şeyi dert etme hastalığı 2
neurofeedback 1
Akşener'in Netanyahu benzetmesi 2
periyot 3
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri ek 79 geçici işçi alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam