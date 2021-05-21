Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
Şarkıcı Oğuz Yılmaz (53), 2 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın aranjörlüğünü yapan Özgür Koç, kendisinin yazdığı, Oğuz Yılmaz'ın okuduğu ve henüz piyasaya sürülmeyen şarkıyı ilk kez dinletti.
|21 Mayıs 2021 09:52
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Hayatını kaybeden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın söylediği son şarkıyı aranjörü ve yakın arkadaşı Özgür Koç dinletti.
Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren, şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.
Oğuz Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.
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